Om några hundra år kan kon vara störst i världen

Om några hundra år kan vanliga kor vara de största landlevande däggjduren som finns kvar på jorden. Och medelvikten på däggdjur i Nordamerika väntas minska från 7,7 till 4,9 kilo.



Den prognosen gör amerikanska forskare som har kollat på hur den genomsnittliga storleken på däggdjur i världen har minskat i takt med att människan har brett ut sig.

– Det är jätteintressant och skrämmande att man tror att kon blir det största djuret, säger Henrik Thurfjell som jobbar på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Han säger att det främst beror på att människan konkurrera om plats med de större däggdjuren.

– Stora djur kräver ofta stora ytor för att klara sig. Många är nomadiska eller kräver mycket betesresurser. Rovdjur kräver stora bytesdjur. Då blir det konkurrens om plats och mat.

Eftersom trenden väntas fortsätta håller han med de amerikanska forskarna om att det kan få stora konsekvenser för hur naturen ser ut.

– Det är oerhört svårt att säga vad som händer men effekterna kan bli mycket större än vad vi kan förutspå idag.

Han nämner elefanten som ett klassiskt exempel på hur stora djur ofta är med och formar landskapet.

– Den kan beta och fälla träd, och det öppnar upp landskapet på savannen. De trampar också sönder marken så att arter som annars kan ta över ytan helt och hållet förstörs och då kan gräset växa där.



Den här studien ger också stöd åt teorin om att den förhistoriska människan låg bakom att stora djur som mammutar, sabeltandade tigrar och ullhåriga noshörningar dog ut.

Referens: Felisa A. Smith et al. Body size downgrading of mammals over the late Quaternary. Science 19 april 2018. DOI: 10.1126/science.aao5987