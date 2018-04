DJ:n John de Sohn från Ystad hyllar Avicii

– Avicii har varit en trendsättare under så många år. I säkert tio års tid är han den som satt genren på kartan och gjort så den blivit så stor som den är i dag. Han banade också väg för andra producenter och DJ:s, säger Björn Johnsson mer känd som John De Sohn som gjort låtar så som "Under the Sun", "Dance our tears away" och "Hum with me.

Han säger att Tim Bergling även inspirerat honom. Björn Johnsson blev chockad över beskedet över att Avicii gått bort enbart 28 år gammal.

– Jag trodde faktiskt inte det var sant. Jag har varit chockad i stort sett hela helgen.

Vad betydde han för dig?

– Extremt mycket. Han har inspirerat mig oerhört mycket och betytt mycket för mig och min karriär.

Under helgen passade John De Sohn under en spelning också på att hylla och hedra Avicii.

– Jag valde att säga ett par väl valda ord till publiken och vi alla höjde glaset och skålade för honom.

Enligt Björn Johnsson var det Aviciis förtjänst att den typen av musik blev den största genren i världen. Han säger också att Avicii banade väg för en hel del andra artister och fick flera storstjärnor att ta efter hans sound.

– Han var otroligt musikalisk, ett geni helt enkelt, säger Björn Johnsson.