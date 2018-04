Johanna från Kristianstad kan vinna pris i Guldtuben

Den oberoende branschjuryn har nu sagt sitt och efter Therese Lindgren som får flest nomineringar följer Johanna Nordström, IJustWantToBeCool, Bianca Ingrosso och Margaux Dietz.

Guldtuben är nordens största gala för digitala kreatörer och instiftades 2013 i syfte att hylla och lyfta fram Sveriges främsta digitala innehållsskapare. Sedan 2013 har ett 50-talGuldtubenstatyetter delats ut i kategorier såsom ”Årets Youtuber”, ”Årets Gamer” och ”Årets

Instagram”. Inför femårsjubileet av Guldtuben har nomineringskategorierna breddats så att

fler kreatörer på fler plattformar kan vinna. Några av de nya kategorierna är podcast, Musical.ly och blogg.

I år har de nominerade tagits fram av en oberoende jury av branschprofiler. Nu har juryn sagt

sitt och det är upp till svenska folket att avgöra vilka som ska koras till årets digitala kreatörer.

Från och med måndagen den 23 april, kl. 09:00 kan allmänheten rösta på de nominerade bidragen via Guldtubens hemsida eller via SVT:s Duo-app.

Nytt för i år är även att publiken kan rösta på sina favoritkreatörer en gång per dag, varje dag fram till 14 maj då röstningen stänger.

De nominerade i det kanske mest prestigefyllda priset ”Årets Profil” presenteras den 21 maj

och går endast att rösta på under direktsändningen i SVT. Vinnaren i ”Årets Budskap” utses av den oberoende branschjuryn och går inte att rösta på.

De nominerade för Guldtuben 2018 är:

Årets Instagram

Johanna Nordström

Lovette Jallow

Mia Skäringer

Filip Dikmen

Matilda Djerf

Årets Youtuber

Viktoria Harrysson

Therese Lindgren

IJustWantToBeCool

Bianca Ingrosso

Thomas Sekelius



Årets Podcast

Ångestpodden

Skäringer & Mannheimer

Alla våra ligg

Alice och Bianca

Singelrådet

Årets Blogg

Isabella Löwengrip

Bianca Ingrosso

Angelica Blick

Alice Stenlöf

Sandra Beijer

Årets Musical.ly

Theozofficial

NattiD

Izaandelle

Amandaedmundsson

Tarafilippa



Årets Humor



Johanna Nordström

Filip Dikmen

JacquesThomasOscar

Språk för alla

IJustWantToBeCool



Årets Lifestyle



Cassandra Klatzkow

Linn Ahlborg

Josefin Dahlberg

Janni Deler

Margaux Dietz



Årets beauty

Beauty by Agnes Matilda

Thomas Sekelius

Leyglow

Linda Hallberg

Therese Lindgren

Årets Video

Margaux Dietz – Jag föder barn

Johanna Nordström & Torbjörn Skorup – En helt vanlig dag på postnord

Viktoria Harrysson – Runkar du?

Yayanaomi – Trumpetdans

Therese Lindgren – Älskade unge

Årets Stjärnskott

Margaux Dietz

Bianca Ingrosso

Johanna Nordström

Alice Stenlöf

Matilda Djerf



Årets Entrerprenör



Isabella Löwengrip

Kenza Zouiten

Hanna Widell & Amanda Schulman

Wilma Holmqvist

Hannah Andersson



Årets Brand Collaboration



Keyyo x McDonalds – Min första dag på McDonalds

Therese Lindgren x Teknikföretagen

Fahrmans x Ellos

Fanny Lyckman x Missguided

IJustWantToBeCool x Knorr – Fem i...

Årets Serie

Therese Lindgren – Therese testar

Över bordet med Tom och Petter

The Line Up – Look books

IJustWantToBeCool – Fem i...

Tinder Takeover

Årets Gaming

KimmyPowerSp4zie

Anomaly

ChrisWhippit

Zaitros