Kan forfarande inte riktigt förstå varför IFK Kristianstad valde LUGI då Alingsås hade gjort resan mot en ny final så mycket lättare. Men, å andra sidan så bjuds vi på något som saknats hela seriespelet: DRAMATIK

***

Att Höör H65 tappade match 3 kom synnerligen oväntat, speciellt då LUGI kom till start utan Hannah Flodman. Men, det är i motvind som draken lyfter och det skulle inte förvåna ett dugg om denna matchserie går till 5 matcher. Nytt drama i Lund på lördag - med eller utan Hannah, tror LUGI vinner - för bollen är rund.

Jag har aldrig tidigare jobbat så länge på ett jobb som det jag haft i IFK

***

Så blev det då officiellt. Något som legat i luften någon månad men som huvudpersonen själv förnekat; Nikolas Larsson slutar som klubbchef i IFK Kristianstad. Att axla den rollen blir svårt men ingen är oersättlig. Nikolas har gjort ett grandiost arbete med IFK och han har en stor del även i att IFK lyckats sportsligt den tid som han haft tunga roller i klubben. Inte för att han påverkat träningar eller matcher men han har gett klubben förutsättningar genom sitt okonventionella sätt att tänka och det har verkligen gett resultat. Nu är det slut och Nikolas slutar verkligen i rättan tid. Finns inte mer att bevisa och trots sin ringa ålder finns det annat att fokusera på vid + 60 än handboll.

Det retade många när vi gick ut med att vi är Sveriges häftigaste handbollsklubb men idag är det ingen som ifrågasätter detta.

***

Att LUGI kan skaka Kristianstad, gång på gång, är riktigt imponerande. Head to head så är Kristianstad flera nummer större - i allt. Men, smart ledarskap och vilja av stål kan försätta berg. Jag har sagt det förut; är det något lag som ska spräcka IFK:s svit så är det LUGI och förr eller senare så kommer den ta slut, varför inte på fredagskväll? På något sätt hade det varit fantastiskt kul om LUGI vinner och sätter knivspetsen mot halsen på IFK. Fatta vilket drama vi får på söndag om detta blir verklighet - för att inte tala om trycket i Kristianstad Arena på onsdag om detta skulle gå till 5 matcher. Kittlande, eller hur?

***

HK Malmö reste sig direkt och utjämnade matchserien. Ny match i Malmö senare i kväll och vinner Malmö även denna match så är det klippt för AHK. På något sätt så hade det varit bra för handbollen om Malmö tar finalbiljetten. Rikets tredje största att måste få upp ögonen och påminnas om att det finns annat än fijotboll och Iff iff. Minns fortfarande när Bo ”Bobban” Andersson fick handbollen att koka i Malmö på 70-talet och skulle mer än gärna vilja uppleva detta igen.

***

Sävehof kan slå in matchbollen ikväll men har på känn att Skuru kan störa Partilletjejerna och det lär i så fall bli klart på söndag då Sävehof har hemmamatch. Starkt gjort av Sävehof att resa sig ur askan för ni minns väl hur det lät sent i höstas då laget förlorade var och varannan match och var på väg att hamna under slutspelsstrecket.

***

Kristianstad HK skickade idag ut ett pressmeddelande och det var inte själva innehållet som fick mig att höja på ögonbrynen - utan att KHK skickade ut ett PRESSMEDDELANDE. Jag har följt klubben länge och påtalat, vänligt men bestämt, vissa brister i föreningen. Kommunikation med media är en sådan men nu verkar det alltså som att klubben har vaknat. Visserligen, pressmeddelandet kom från ordförande Tillman men i min värld så anställer man en kommunikatör som sköter sådant som rör klubben utåt. Men, ni är på rätt väg, KHK. Kolla på Höör H65 och hur de jobbar, bara att ta efter.

Tjing