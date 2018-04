Vårkollen – en medborgarforskning om vårtecken

För 100 år sedan gjordes nästan samma sak: medborgare lämnade in rapporter om vårtecken. Med start den 29 april och fram till 1 maj är det dags igen.

– På sajten varkollen.se kan den som sett vårtecken under de här dagarna gå in och rapportera, berättar Ewa Waldemarson.

Det handlar om att berätta om sex olika växter inte har blommat, blommar, är överblommad eller inte observerats.

– Det kallas medborgarforskning och på det här viset får vi en miljöövervakning och kan observera klimatförändringar, säger Ewa.

Under de här 100 år kan just den här forskningen visa på att våren flyttat fram 14 dagar. Men inte i år, för nu är våren försenad och verkar ha samma ankomsttid som för just 100 år sedan.