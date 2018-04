Stort stöd för amnesti för handgranater

- Det finns ju, tycker jag, goda skäl att se till att bland annat handgranater som finns ute i samhället kommer in till myndigheterna. Om de ligger kvar ute hos enskilda individer, då ökar risken för att de så småningom kommer att användas, säger justitieminister Morgan Johansson.

Regeringen vill genomföra en amnesti för explosiva varor från den 15 oktober i år till den 11 januari 2019.

Det betyder att personer som utan tillstånd hanterar sprängämnen eller handgranater inte ska dömas för brott. Förutsättningen är att de frivilligt kontaktar Polismyndigheten, så att de illegala föremålen kan tas omhand.

Varför ska en person som har gjort något olagligt slippa straff?

- Det ska han eller hon i grunden inte göra. Men jag tror att man med jämna mellanrum bör göra sådana här begränsade insatser för att se till att få in vapen eller explosiva varor som finns ute i samhället. Det tjänar vi alla på, resonerar Morgan Johansson.

Riksdagen har tidigare uppmanat regeringen att ge amnesti för explosiva varor, och nu har försvarsutskottet ställt sig bakom det färdiga förslaget .

De fyra vapenamnestier som hittills genomförts har varit effektiva, tycker Moderaternas Beatrice Ask.

- Vi har ju alla hört talas om att det smugglas in handgranater i Sverige och används i olika sammanhang. Det är alldeles för mycket av den typen av varor, och nu får man en särskild amnesti, så att det ska vara möjligt för människor att också lämna in detta, säger Beatrice Ask.



Men förslaget är inte oomtvistat. Liberalerna är kritiska till att enbart Polismyndigheten ska ha ansvar för den nya amnestin.

– Det här borde ske i samarbete med Försvarsmakten, som har kompetens att hantera explosiva varor, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman.



- Vi tror att polisen känner en viss tveksamhet inför att vidmakthålla säkerheten på polisstationer när det lämnas in explosiva varor. Där har nog Försvarsmakten bättre möjligheter att erbjuda, säger Allan Widman.