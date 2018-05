Utbildning för vårdpersonal vallöfte från S

I går, på första maj, lanserade Socialdemokraterna sitt första stora vallöfte inom regionen.



Det handlar om ett stort utbildningspaket för vårdpersonal - som ska lösa den stora bristen på specialistutbildad personal som finns.



Med reformen kommer 2 000 av Skånes vårdpersonal, som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, påbörja en specialistutbildning under den kommande mandatperioden i fall S får igenom sitt löfte.



Till exempel föreslås att 300 sjuksköterskor per år får specialisera sig med avtalsenlig lön under utbildningstiden.

– Vi förbättrar villkoren och ökar antalet som erbjuds utbilda sig till specialistsjuksköterska med avtalsenlig lön. Det här är en mycket stor satsning på att lösa den stora bristen på specialistsjuksköterskor. Det är en förutsättning för att öka tillgängligheten i den skånska vården, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i ett pressmeddelande.