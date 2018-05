"Favoriterna vidare till final"

Eurovision Semifinal 2

1. Alexander Rybak, "That’s How You Write a Song", Norge

2. The Humans, "Goodbye", Rumänien

3. Sanja Ilić & Balkanika, "Nova deca", Serbien

4. Jessika feat. Jenifer Brening, "Who We Are", San Marino

5. Rasmussen, "Higher Ground", Danmark

6. Julia Samojlova, "I Won’t Break", Ryssland

7. DoReDos, "My Lucky Day", Moldavien

8. Waylon, "Outlaw in ‘Em", Nederländerna

9. Jessica Mauboy, "We Got Love", Australien

10. Ethno-Jazz Band Iriao, "For You", Georgien

11. Gromee feat. Lukas Meijer, "Light Me Up", Polen

12. Christabelle, "Taboo", Malta

13. AWS, "Viszlát nyár", Ungern

14. Laura Rizzotto, "Funny Girl", Lettland

15. Benjamin Ingrosso, "Dance You Off", Sverige

16. Vanja Radovanović, "Inje", Montenegro

17. Lea Sirk, "Hvala, ne!", Slovenien

18. Mélovin, "Under the Ladder", Ukraina