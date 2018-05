"Rybacks comeback utmanar Ingrosso"

Först ut i andra semifinalen är Alexander Ryback. Fiolkillen som vann i utklassningsstil med "Fairytale" år 2009. Årets norska bidrag "That’s How You Write a Song” är något helt annat med dans, humor (?) och specialeffekter som bara syns i tv-rutan.

Det är medryckande och glatt, men kan inte förstå mig på om Ryback verkligen tycker det är en bra låt/ett bra nummer eller bara gör Eurovisionresan igen för att han vill in i den magiska bubblan där han är fansens och medias favorit.

Men vidare till final går han. Och det tillsammans med bland annat Sverige, Malta, Australien, och Malta. Startfältet är betydligt svagare än i tisdags. Ryssland är tillbaka efter att inte ha tävlat ifjol, svenske Lukas Meijer tävlar för Polen. Ungern och Nederländerna står för rockkvoten. Danmark har skickat en viking som nog får segla vidare till lördag och Ukraina har ett brinnande piano a la Ralf Gyllenhammar.

Jag tycker ju att Benjamin var helt rätt vinnare i den svenska Mellon, och tror även Europa kommer tycka om numret och låten. Så final blir det. Annars kommer jag vägra Eurovision för all framtid.

Enda gången vi missat final är 2010 med Anna Bergendahl "This is my Life" (som kom på elfte plats i semifinalen) – minns ännu tomhetskänslan med en final utan Sverige! Så oddsen är på vår sida historiskt och om man ser till dagens. Men någon totalvinst blir det inte. Topp tio i finalen så är det helt godkänt.

Till sist. Klockan 21 börjar sändningen från Altice Arena. SVT 1 för den som vill titta, Sveriges Radio P4 för dig som vill lyssna. Nu köööör vi - heja Benjamin!