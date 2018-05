Skånsk dominans i All star teamen

I morgon, torsdag, spelas årets SM-finaler i handboll i Scandinavium, Göteborg. Tre av fyra lag är från Skåne. H65 Höör möter IK Sävehof och IFK Kristianstad möter HK Malmö.

Nu har säsongens All star team presenterats, och de som röstat är tränare, förbundskaptener och mediarepresentanter.

På damsidan domineras laget av H 65 Höör som har fem av tio spelare.

När det gäller herrarna så har IFK Kristianstad och HK Malmö tre spelare med vardera.



SÄSONGENS ALL STAR TEAM I SHE:

Målvakt: Jannike Wiberg, H65 Höör

Vänstersex: Marie Wall, H65 Höör

Mittsex: Jenny Södrén, Skuru IK

Högersex: Emma Fernis, IK Sävehof

Vänsternio: Ulrika Olsson, Skuru IK

Mittnio: Emma Lindqvist, H65 Höör

Högernio: Alexandra Bjärrenholt, Skuru IK

Försvar: Sofia Hvenfelt, H65 Höör

Tränare: Ola Månsson, H65 Höör

MVP: Ulrika Olsson, Skuru IK



SÄSONGENS ALL STAR TEAM I HANDBOLLSLIGAN:

Målvakt: Dan Beutler, HK Malmö

Vänstersex: Fredrik Petersen, HK Malmö

Mittsex: Oscar Bergendahl, Alingsås HK

Högersex: Hampus Jildenbäck, Lugi HF

Vänsternio: Olafur Gudmundsson, IFK Kristianstad

Mittnio: Alfred Jönsson, Lugi HF

Högernio: Albin Lagergren, IFK Kristianstad

Försvar: Philip Henningsson, IFK Kristianstad

Tränare: Stian Tønnesen, HK Malmö

MVP: Patrik Fahlgren, Hammarby IF