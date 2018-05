Vapenamnestin: Flest inlämnade vapen i syd

Mellan den 1 februari och 30 april kunde den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd för det lämna in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten utan att straffas. Syftet var att minska illegala vapen i samhället.

Nu konstaterar polisen att flest vapen lämnades in i polisregion Syd. I Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg lämnades det in 2 568 vapen och fem ton ammunition. Totalsiffran för landet är 12 000 vapen och 28 ton ammunition, och det mesta har lämnats in i storstadsregionerna.

I dagsläget kan enstaka vapen med säkerhet kopplas till den kriminella miljön. I ett bekräftat fall har polisen blivit kontaktad av en person som man vet är kopplad till den kriminella miljön och därefter åkt ut och hämtat in det aktuella vapnet.

– Det kan bli fler när den tekniska undersökningen blir klar. Nationellt forensiskt centrum, NFC, ska så småningom titta närmare på de vapen som de bedömer intressanta, säger Joakim Norenhag i ett pressmeddelande på polisens hemsida.

Den enskilt största kategorin vapen som har lämnats in är av typen "jaktvapen", men även många enhandsvapen har lämnats in.