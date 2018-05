Efter falska VMA-larmet – fler använder 113 13

En topp i statistiken kom under terrordådet på Drottninggatan den 7 april, men den händelse som drev flest samtal var det felaktiga VMA-larmet i Stockholm den 9 juli.



113 13 svarar på frågor om vad som händer, varför och hur man ska agera vid akuta situationer. På så vis avlastar man nödnumret 112 vid allvarliga händelser så att SOS-operatörer kan fokusera på att snabbt larma ut hjälp och rädda liv,



Under 2017 ringdes 8 190 samtal till 113 13. Hittills i år har omkring 4 700 samtal kommit in, vilket tyder på att helårssiffran för 2018 kommer att bli betydligt högre än förra året.