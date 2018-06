Historisk hemvärnsövning inledd

Inte sedan 1975 har Försvarsmakten genomfört en så kallad oanmäld beredskapskontroll.

Övningen innebär att all personal som ingår i någon av de 40 hemvärnsbataljonerna runt om i landet kallas in nu under kvällen för att delta i övningen som avslutas imorgon klockan 16.

Carolina Lorentzson Nilsson som är informationsansvarig på Marinbasen i Karlskrona säger att det primära med övningen är att testa hur snabbt man kan larma personalen, men det kommer även att övas annat som till exempel skydd, bevakning och patrullering.