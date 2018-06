Ökad risk för identitetsstölder under sommaren

Många har dåliga lösenord på sina betalningssystem, som t ex Paypal och under sommaren är vi gärna lite mer slarviga med att ha koll på säkerheten när vi handlar och betalar räkningar.

– Ett par tips är att att handla på faktura och använda mobiltelefonens nätverk när man kopplar upp sig med sitt bank-ID istället för att gå via ett främmande wifis, säger David Jacoby som forskar om IT-säkerhet.