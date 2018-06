Sösdalas sommarsimskola stängs på grund av legionella

Camilla Persson, ordförande i Sösdalas simsällskap berättar för P4 Kristianstad att redan för ett par veckor sedan fick de dåliga resultat på provsvaren av vattnet. Då ställdes all simträning in men i väntan på de nya provsvaren planerades sommarsimskolan in.

På torsdagen den fjortonde juni kom de nya provsvaren som skeppats från England, det visade sig vara ännu sämre nivåer av bakterien legionella i vattnet än tidigare.

Hur förklarar man för ett litet barn som bara gråter och vill till oss att det är farligt och inte går.

Imorgon tisdag den nittonde juni kommer det att hållas stormöte om simsällskapets lokaler, om hela systemet kommer byggas om eller framtiden väntar.

– Att sommarens simskola ställs in innebär att alla tränarna står utan jobb, klubben blir utan inkomst men det som känns värst är att vi inte kan lära sommarbarnen att simma, berättar Camilla Persson.