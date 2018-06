Bjöd på kram och ros innan stöldförsök

Två rosbedragare greps och anhölls i helgen i Helsingborg misstänkta för grov stöld. Det skriver Polisen nordvästra Skåne på sin Facebook-sida.



Männen, en i 20-årsåldern och en i övre tonåren, ska ha uppvaktat två personer medan de stod i kö till olika snabbmatsställen i city under småtimmarna natten till söndag.



De ska ha gett en kram och en ros, och under tiden passat på att leta i fickorna. Ett offer upptäckte manövern och ringde polis som sedan hittade märkesplånböcker på männen.



En plånbok kan kopplas till en stöld tidigare under natten vid Knutpunkten, enligt polisen. Dock är det oklart vem plånboken tillhör, men vittnen har sett själva stölden och även att två flickor i tonåren hjälpt till.