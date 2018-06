Svenska mästarna får ny kommersiell chef

IFK Kristianstad, regerande svenska mästare i handboll på herrsidan, omorganiserar eftersom klubbchef Nikolas Larsson lämnar. Ett avhopp han annonserade i våras.

Nu är det klart att Anders Tell blir ny kommersiell chef. Han får ansvaret för försäljning, marknad, ekonomi och administration och börjar jobba i mitten av augusti, uppger klubben.



Tell kommer närmast från det egna företaget Dcore som han utvecklade under nio år innan han sålde det förra året.



– Det känns oerhört inspirerande att börja jobba i det IFK som jag troget följt i Arenan under många år, säger Tell i ett pressmeddelande från klubben.

Tillsammans med Jesper Larsson, som ansvarar för alla sportsliga frågor, och Henrik Fröberg, ansvarig för Match & Arrangemang och tillika VD för Kristianstad Arenabolag AB, kommer Tell att utgöra en ledningstrio under IFK Kristianstads styrelse.