Hög tid att casha in gamla sedlar

– Vi ser att det har trappats upp lite förra veckan och nu är det en jämn ström till insättningsautomaterna, säger Gunilla Bengtsson på Sparbanken i Hässleholm.

Det handlar om de gamla sedlarna med en silvertråd som inte längre är giltiga att betala med sedan ett år tillbaka.

Efter lördag går det att lösa in pengarna men då måste man skicka in dem till Riksbanken och förklara varifrån pengarna kommer och varför man inte har lämnat in dem tidigare.