Morgonens sommargäster: Poet, thaiboxare, konstnär och journalist

Med start måndag 2 juli kommer P4 Kristianstads Morgon-program att ha en mängd olika sommargäster som dyker in på redaktionen för att prata med programledarna Karin Bengtsson och Gustav Persson.

– Det kommer att bli härligt morgonsnack, säger Karin Bengtsson och fortsätter:

– Det blir ju så mycket mer intimt med samtal på morgonen. Då är man som mest vaken, kvick och öppensinnad. Det är inte så mycket folk här på redaktionen och man säger mer som det är.

SCHEMA FÖR SOMMARGÄSTERNA:



Måndag 2 juli

Johanna Gerberich - adjunkt i mat- och måltidskunskap på Högskolan i Kristianstad. Och Iman Al Sanji - matentusiast och mamma. Om hur man löser mat-behovet för hela familjen under sommaren och sommarlovet.



Tisdag 3 juli

Ewa-Gun Westford - polisens pressinformatör i region Syd och Skånes i särklass mest kända polis.



Onsdag 4 juli

Christoffer Zaar - musiker från Ystad som bland annat står bakom låten "Vad Hände?", som spelats varm i P4.



Torsdag 5 juli

Simon Beyer - känd föreläsare (nominerad till Sveriges populäraste föreläsare 2018) och expert på digitalisering, digitala strategier och marknadsföring. Från Åhus.



Fredag 6 juli

Jan Persson - vd och grundare av bolaget Revolwe som gör delar till surfingbrädor (så kallade leashar), som används av några av världens bästa surfare.



Måndag 9 juli

Waxiu Shehu - modedesigner från Hässleholm. Har bland annat designat en kollektion för att lyfta fram starka kvinnor.



Tisdag 10 juli

Nikolas Larsson - mångårig klubbchef i handbollsklubben IFK Kristianstad, som nu slutar.



Onsdag 11 juli

Hamza Hirsi - poet, performance-artist och radioprofil i P3 Din Gata. Från Kristianstad.



Torsdag 12 juli

Björn Johnsson - DJ och musikproducent från Ystad, känd som John De Sohn. Står bland annat bakom hiten "Hum with me".



Fredag 13 juli

Isra Alshairawi - thaiboxare från Kristianstad. Hon har bara boxats i omkring tre år, men är redan en av Sveriges bästa thaiboxare.



Måndag 16 juli

Minhal Nudrat - tävlar i bikini fitness och laddar just nu inför flera tävlingar under hösten. Från Bromölla.



Tisdag 17 juli

Ibbe Awad - rappare från Kristianstad, känd som Ibbow.



Onsdag 18 juli

Karin Ström - sångerska och författare från Kristianstad. Står bland annat bakom romanen "Benitosommar" från 2017.



Torsdag 19 juli

Addy Skogsgårdh - afrofrisör, textillärare och tennisentusiast från Kristianstad. Om vad man bör hålla koll på under tennisveckan i Båstad.



Fredag 20 juli

Jenny och Cajsa Wegner - landslagsbowlare från Perstorp.



Måndag 23 juli

Cilla Fridlund - jobbade, under många år, som volontär i Thailand. Arbetade då med att besöka svenska män som sitter i fängelse eller häkte där. Bor numera i Åhus.



Tisdag 24 juli

Jennifer Saxell - Österlenskonstnär känd för både sin konst och sin musik. Står bland annat bakom låten "The saddest day" som spelats varm i P4.



Onsdag 25 juli

Björn Melin - författare som nu släpper en bok om sitt favoritfotbollslag Liverpool FC.



Torsdag 26 juli

Malin Haak - framgångsrik konditor från Sankt Olof, som tidigare i år vann Kanal 5:s Dessertmästarna.



Fredag 27 juli

Man Truong - film- och tv-expert från Kristianstad. Om vilka filmer och tv-serier man inte får missa i sommar.



Måndag 30 juli

Ola Sigvardsson - allmänhetens pressombudsman, som jobbar med att hjälpa enskilda individer som anmäler att de har namngivits och/eller kränkts i pressen. Från Tollarp.



Tisdag 31 juli

Urban Eriksson - universitetsadjunkt i fysik, med inriktning på astronomi, på högskolan i Kristianstad. Kan allt som är värt att veta om universum, planeter och svarta hål.



Onsdag 1 augusti

Eva Norberg - åklagare i Kristianstad som jobbat med flera uppmärksammade rättsfall. Bland annat det så kallade spädbarnsfallet.



Torsdag 2 augusti

Evelina Duljan - fotbollsspelare i KDFF. Debuterade i allsvenskan som 14-åring, tre år efter att hon börjat spela fotboll.



Med reservation för ändringar.