Ödesmatch för Kristianstad FC

Klockan 17 i dag, söndag, är det avspark i derbyt mellan Kristianstad FC och Mjällby AIF i herrarnas division ett.



Det är något av en ödesmatch – inte fotbollsmässigt utan ekonomiskt. KFC är just nu i en akut ekonomisk kris med skulder på totalt cirka 6,7 miljoner kronor.

Publikens stöd i dag kan vara avgörande för hur föreningen ska klara sig igenom krisen, enligt nye vice ordföranden Andreas Andersson.

– Får vi inte in någon krona på Mjällbymatchen, ingen sponsring, ingenting... då är det nästan inte lätt att fortsätta. Det är sista chansen att få in pengar till skatt. Kan vi inte få in det nu så tror jag inte att vi får fler chanser.

I så fall innebär det konkurs för klubben. Men Andersson sätter stort hopp till dagens derby som klubben kallar "Årets match":

– För oss är det årets publikfest. Fint väder, bra fotboll – perfekt, kan inte bli bättre. Alla ska komma hit och kolla på en av de bästa matcherna i division ett.

Via "Rädda KFC-projekt" har klubben försökt få så många företag som möjligt att sponsra med två kronor per åskådare i dagens match, vilket ett 40-tal nappat på.