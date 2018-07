Familj utan mat i nio dagar för missat möte

Trots att Ebrahim i god tid hade meddelat att han inte skulle ha möjlighet att delta i mötet blev han och familjen utan pengar i en hel månad.

– Jag hörde av mig till dem per telefon och mail, ändå fick jag inga pengar under en hel månad, säger Ebrahim via sin tolk Reza Daemi.

Ebrahim lider av en rad fysiska åkommor, och det är också därför som viss av mötena med kommunen om ekonomiskt bistånd sker tillsammans med en läkare från vårdcentralen.

Han berättar att han i god tid hade meddelat sin handläggare på Åstorps kommun att han inte skulle kunna delta i det samordnade mötet mellan hans dåvarande läkare och hans handläggare på kommunen. Det fanns flera skäl till det menar han. Han hade bytt vårdcentral, och hade alltså därmed en ny läkare, och han hade ett läkarbesök samtidigt som det samordnade mötet skulle äga rum.

Men ord står mot ord. För enligt Jessica Björn, områdeschef med bland annat ansvar för försörjningsstöd i kommunen har man inte meddelat att man inte kommer och heller inte i efterhand förklarat varför.

– Om man i förväg meddelar att man inte kan delta i sin planering och har giltigt skäl då ska det inte påverka biståndet. Har man rätt till bistånd och följer sin planering då går man inte hungrig och utan mat, säger Jessica Björn.

Familjen hade varken pengar till mat, hyra eller mediciner. Medicinerna är han beroende av för att kunna fungera. De tvingades låna pegar av vänner och bekanta för att klara sig. Konsekvensen är att de nu dessutom är skuldsatta.

– Jag lånar från den ena till den andra för att betala av skulder, säger han via tolken.

Men då Ebrahim håller fast vid uppgifterna om att de visst har meddelat kommunen, både per telefon och via mail att de inte kunde vara med på mötet säger Jessica björn att det mycket väl kan ha skett en miss hos dem internt.

– Om det är så att vi har gjort ett misstag så måste vi självklart utreda det, och vi kan ompröva beslut som vi fattat, säger hon.

Ärendet är nu överklagat till Förvaltningsrätten.