Så ska KFC-krisen lösas

I början av juni gick ett mejl ut till medlemmarna i Kristianstads FC – där stod det att det var akut ekonomisk kris i KFC och att klubbens existens var hotad. Klubben var tvungen att skära i alla kostnader och enligt mejlet hade de 30 dagar på sig att få ihop en miljon kronor.

– Skulle man få in en miljon hade det känts jättebra. Nu verkar det som att vi får in hälften, men vi slutar inte kämpa för det utan det är ett fortsatt arbete. Även om vi fått in en miljon hade det varit ett fortsatt arbete, säger vice ordförande Andreas Andersson.

Sista veckorna har det blivit mer positivt.

Hittills har tre spelare lämnat herrarnas a-trupp, av lite olika anledningar. Juan Mendonca på grund av hälsoskäl, Almir Taletovic efter en överenskommelse till följd av krisen, och nu senast Ahmed Hassan för att han hade hemlängtan.

Vice ordföranden tror att det blir två till som slutar innan veckan är slut, men eftersom det inte är klart med kontrakten än kan han inte berätta vilka det är. Föreningen tittar också på möjligheten att ta in nya spelare. Överlag har det varit svårt att förhandla om spelarlönerna, tycker Andreas Andersson.

Genom att dra ner lönerna och spara in på andra driftkostnader som lokaler och liknande hoppas han att den värsta krisen ska vara i hamn.

– De sista veckorna känner jag att det har blivit mer positivt. Ger man det lite tid kommer det bli ännu bättre, säger han.