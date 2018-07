Algblomning i hela Östersjön

– Det har utvecklats under helgen. Vi har fått in många lokala rapporter om blomning i Stockholms skärgård, Kalmar sund och andra platser, säger Maya Miltell, handläggare på Informationscentralen för Egentliga Östersjön.



SMHI:s satellitbilder över Östersjön visar att blågrönalgerna – eller cyanobakterierna som det korrekta namnet lyder – har brett ut sig framför allt de senaste fem dagarna.



Finska viken är nu full av algbälten, liksom hela området öster om Gotland och vattnen från Blekinge till Polen. Dessutom är blomningen i full gång längs hela den svenska ostkusten upp till Ålands hav.



I Bottniska viken är blomningen inte lika påtaglig, men rapporter har kommit in om mindre ansamlingar vid vissa kuststräckor.



Vissa arter av algerna kan vara giftiga, men i dagsläget är det oklart hur vanliga dessa är i ansamlingarna.



– Vi vet inte. Provtagningarna är ännu inte klara. Att artbestämma blågrönalger med blotta ögat är mycket svårt, säger Maya Miltell.



Många blir oroliga när de stöter på stora sjok av blågrönalger i vattnet.



- Man ska ha respekt för dem och undvika att doppa huvudet om det är mycket sörja i vattnet. Man ska också hålla djur och barn borta från algerna. Det är inte bra att svälja algerna om de är giftiga, säger Miltell.



Hon säger dock att man inte ska överdriva problemen. Algblomning är ett naturligt fenomen som alltid har förekommit. Ökad blomning kan vara ett tecken på övergödning, men störst påverkan har temperaturen.



– Algerna blommar precis under semestertider när de märks som mest. Blomningen kom igång tidigt i år, men läget just nu är ganska normalt för årstiden. Det brukar vara rätt omfattande blomning i mitten av juli, säger hon.