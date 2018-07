Polis utreder nio bränder i Åhus

Flera mindre brändhärdar uppstod i ett skogsområde i Åhus söder om vattentornet på måndagskvällen.



När räddningstjänsten kom till platsen vid sjutiden hade privatpersoner redan börjat släcka bränderna.



Räddningspersonal från Åhus, Degeberga och Kristianstad fick bränderna under kontroll och kunde senare under kvällen lämna platsen.



Tidigare under kvällen utbröt också några mindre bränder i Härlöv vid handelsområdet.



Någon misstänkt gärningsperson finns enligt polisen i nuläget inte.