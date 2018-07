Veckans DJ: Ted Eriksson

Ted Eriksson från Ystad har en bred musiksmak. Med både Ronny&Ragge, Avicii och Dire Straits berättar Ted om vägen till att bli polis, skådespelarjobben och den där dagen i augusti 2017, när en knivattack var nära att kosta honom livet.

Ted Eriksson har alltid haft ett ben i skådespelarvärlden, både på scen och framför kameran. Drömmen om att bli polis har också funnits där sen tidiga barndomen och efter tio år på scen jobbar han i dag som polis.

För drygt ett år sen, en regnig dag i augusti, befann han sig på jobbet som polis i Stockholm. En dag han aldrig kommer glömma, då han från ingenstans blir attackerad och får ett knivhugg i nacken.

Nu överlevde jag, men en millimeter hit eller dit så hade det nog bara blivit svart med en gång.

Ted klarade sig, men var sjukskriven i två månader. Två månader som gav honom tid att fundera över var han ville bo och jobba. I september flyttar han hem till Skåne igen för att jobba som polis i Malmö.

–Jag är en positiv människa i botten, jag ser hellre det ljusa än det mörka. Och jobbet som polis är det bästa jobbet som finns.

När Ted väljer musiken som Veckans DJ är det dom här låtarna som spelas:

Den här låten påminner om min barndom: Dire Straits - Walk of Life

Detta är mina ungdomsidoler: Ronny & Ragge - Köra fort som fan

Den här låten påminner mig om min stora kärlek: Brian Kennedy - You Raise Me Up (Secret Garden)

Denna låt förknippar jag med min favoritplats: The Chainsmokers, Coldplay - Something Just Like This

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten: Håkan Hellström Otto Knows Remix - Din Tid Kommer

Denna låt säger något om mig: Avicii - Fade Into Darkness