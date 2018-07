Problem i skånska tågtrafiken.

Det är stopp för all tågtrafik som passerar mellan Tågarp och Vallåkra på grund av ett spårfel. Tågen kör på annan bana och stannar inte på Gantofta, Vallåkra, Tågarp, Billeberga, Teckomatorp, Marieholm och Eslöv station.

Bussar kör i pendeltrafik mellan Helsingborg - Lund via mellanstationer, meddelar Trafikverket som tror att trafiken kan rulla på som normalt igen under sen kväll.

Problem med strömförsörjningen gör att det är förseningar mellan Eslöv och Stehag, där kan vissa tåg komma att ställas in på delsträckor. Prognosen är att det ska vara löst under kvällen. Under eftermiddagen hoppas man kunna lösa liknande problem på sträckan Alvesta-Moheda där också tåg blir försenade och kan ställas in vilket påverkar trafiken mellan Nässjö och Malmö.

Det är även förseningar mellan Ängelholm och Helsingborg på grund av ett spårfel. Där beräknas tågen rulla normalt först i morgon, torsdag.