Möte mot mineralletande på Österlen

Det var kulturföreningen Christinas Wänner som tagit initiativ till mötet, som hölls på gräsmattan utanför Christinehofs slott. I panelen satt bland annat lokala politiker från olika partier i Simrishamn och Tomelilla - som alla var emot prospektering i området.

Det är inte första gången det har funnits planer på att leta efter mineraler eller skiffergas på Österlen - och både i panelen och bland åhörararna fanns de som varit med i aktionsgrupper förr. Två av dem är Carl Piper och Anita Ullmann, som nu åter engagerar sig i frågan.

- Därför att det är en viktig fråga för oss att medverka till att den här delen av Skåne får fortsätta att utvecklas på det vis den har gjort under hundratals år. Vikten också att människor som valt att bo i den här trakten ska kunna fortsätta att göra det utan att känna någon oro för någon gruvverksamhet eller något annat, säger Carl Piper.

Ni har tidigare varit engagerade i en liknande fråga, då handlade det om skiffergas, eller hur?

- Ja, det var Shell på sin tid. Vi hjälpte till att knuffa lite grann så att vi blev av med dem, och det ska vi göra här också, säger Carl Piper.

- Det finns en väldigt stor skillnad till tiden när Shell höll på, och det är den att vi har berörda kommunpolitiker från dag ett med på vår sida den här gången, och det är en väldigt skön känsla. Så vi får se var vi landar och vem som kommer att vara delaktig i den framtida kampen vi nu kommer att föra, säger Anita Ullmann.

Denna gång är det ett brittiskt företag, Scandivanadium Ltd, som lämnat in totalt elva stycken ansökningar om undersökningstillstånd i Skåne till myndigheten Bergstaten. Företaget vill söka efter mineraler - framför allt vanadin - och ansökningarna berör områden i sex kommuner: Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Hörby, Eslöv och Sjöbo.

Hittills har Bergsstaten beviljat två av ansökningarna, för områdena Virrestad nr 1 och Killeröd nr 1 i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Tillståndet gäller ensamrätten att leta efter mineraler - och nästa steg är att företaget lämnar in arbetsplaner som beskriver hur det ska gå till. Under mötet meddelade kommunalråden Karl-Erik Olsson (S) och Leif Sandberg (C) att bägge kommunerna förbereder en överklagan av tillstånden.

Under mötet diskuterades bland annat minerallagstiftningen flitigt, liksom till exempel överklaganden, politiskt arbete och civilt motstånd.

Vad kommer att hända, hur ska vi gå tillväga, ska det bli någon protestaktion som vi ska vara med i?

Claus Olsen och Ingrid Nilsson har sin sommarstuga i Komstad, och ett av de aktuella områdena som berörs. och var två av dem som kom till mötet på Christinehof i går kväll.

- Vi vill informera oss lite mer om det, för vi blev ganska chockade när min man läste i tidningen att det var lämnat in till Bergsstaten, säger Ingrid Nilsson.

- Vad kommer att hända, hur ska vi gå tillväga, ska det bli någon protestaktion som vi ska vara med i, det känns lite osäkert just nu, säger hon.

- Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får stängt det här, nej, vi vill inte ha någonting med gruva eller gruvprospektering här på Österlen, säger Claus Olsen.

Carl Piper var nöjd med kvällen.

- Jag tycker att det har varit en jättefin kväll och vi har fått många kloka synpunkter, så vi tutar och kör.