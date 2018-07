TV-serierna och filmerna du inte får missa

Nu kommer årets Oscars-filmer ut på DVD:

– Sommaren är ett utmärkt tillfälle att komma ikapp och se dem. Det är överlag många bra filmer som släppts i år, tycker Man Truong från Kristianstad som älskar gärna kurar ner sig i soffan även om solen skiner ute.

Bland annat tipsar hon om filmerna "Call me by your name" och "Ladybird".

När det gäller TV-serier rekommenderar hon: "Good Girls", "Killing Eve" och "Younger".

– "Killing Eve" är ganska så spännande i form av att det är två kvinnliga huvudroller, det blir en slags katt och råtta-lek. De är väldigt intelligenta och dominerande i sina sätt att vara.