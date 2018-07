Camilla Läckberg skulle till Växjö – klev av i Hässleholm

För andra året i rad återvänder SVT:s produktion Stjärnorna på slottet, till Växjö och Teleborg slott. Ulrika Midunger är projektledare för årets produktion och hon menar att just Teleborg slott lockar med sin estetik.

– Det är ett väldigt bildmässigt slott. Förra året när slottet var nytt för oss och stjärnorna kom så tyckte dom att det såg ut som ett Harry Potter slott. Årets stjärnor har också varit jätteimponerade, säger Ulrika Midunger.

En av deltagarna som hade en stressig start är Camilla Läckberg som missade presskonferensen på grund av tågmiss.

– Jag har precis glidit in på slottet med andan i halsen. Jag klantade mig och klev av en hållplats för sent och fick ta en omväg via Hässleholm, säger Camilla Läckberg.