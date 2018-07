Effektivt Hammarby stoppade Trelleborg

– Första målet var inte så mycket att göra åt det var en drömträff. Det andra var ett onödigt bolltapp, det är jätteslarvigt vi skapar en uppförsbacke helt i onödan, säger Deniz Hümmet som gjorde Trelleborgs enda mål.

5 381 personer hade tagit sig till Vångavallen för det allsvenska mötet Trelleborg-Hammarby. Det var de tillresta Hammarby-supportrarna som fick jubla flest gånger.

Efter en trevade start satte gästerna mer och mer fart och i den första halvlekens 28:e minut kunde ’Junior’ efter en frispark på halvvolley trycka in 0-1. Bara två minuter senare var det dags igen. Efter ett fint anfall längs vänsterkanten hittade backen Nato Borges in till Nikola Djurdjic som enkelt kunde stöta in Hammarbys andra mål i matchen.

Den snabba ledningen chockade Trelleborgs som sedan inte riktigt kunde repa sig, även om Deniz Hümmet fixade en kvitteringen i den andra halvlekens tionde minut. Men tabelltvåan Hammarby hade trots det kontroll och punkterade matchen i den 72:a minuten när Muamer Tankovic snyggt borrade upp slutresultatet 1-3 i krysset från nära håll.

Trelleborg ligger därmed kvar på kvalplats efter 15 spelade omgångar av årets allsvenska.