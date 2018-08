Värmebölja som filmiskt berättarknep

Efter veckor av extremvärme har vädret orsakat allvarliga bränder på flera håll i landet. Den här sortens värmebölja brukar också kunna finnas med som ett illavarslande tecken i filmer, där karaktärernas känslor till slut kokar över av hettan.

Sanjin Pejkovic är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet.

– En grej är att karaktärerna börjar bete sig våldsamt, hotfullt eller onormalt på något sätt. Att de på något sätt inte blir sig själva utan att vädret framanar deras våldsamma sida, säger Sanjin Pejkovic.

I Spike Lees klassiker Do The Right Thing från 1989 står luften stilla över gatorna i Brooklyn under sommarens varmaste dagar. Vädret bidrar till filmens våldsamma avslutning och filmvetaren Sanjin Pejkovic lyfter upp den som ett av många exempel på hur övermäktig hetta kan användas som berättarknep.

– Jag tror att det avspeglar sig på de här karaktärerna vi följer. Men jag tänker också på filmer som Barton Fink av bröderna Coen, Falling Down och Dog Day Afternoon med Al Pacino i huvudrollen. Där stämningen blir så pass hetsig att huvudkaraktärerna till slut blir galna. Värmen avspeglar deras inre tankar och känslor.

Falling Down från 1993 börjar i en stillastående bilkö där vår huvudkaraktär sitter i en bil med trasig aircondition. Flugor, skrikande bilister och den klaustrofobiska hettan blir till slut för mycket och han slänger upp dörren och lämnar bilen bakom sig.

Många av exemplen, Do the right thing, Falling Down, In The Heat of the Night och Tolv edsvurna män utspelar sig i USA, men i svenska filmer symboliserar värme ofta något annat.

– Jag har kikat lite på de här svenska sommarfilmerna. Det är väldigt mycket sommar i titlarna: Sommaren med Monica, Sommaren med Göran, Den bästa sommaren, Sunes sommar. Så sommaren framstår mer som en fin och härlig tid att tillbringa ihop, säger Sanjin Pejkovic och fortsätter:

– Medan i värmeböljesfilmerna är hettan något som trycker ner karaktärerna och som gör att de beter sig på något annat sätt. Det är kopplat också till den mänskliga kroppen, till svetten, till erotiken.

Samtidigt som den tryckande hettan ofta leder till våld i amerikansk film, har Sanjin Pejkovic hittat andra användningsområden. Som i Alfred Hitchcocks klassiker Fönstret åt gården.

– Där förstärker hettan själva känslan av ovisshet. Vi följer en fotograf som inte kan röra sig eftersom han brutit ett ben. Samtidigt är det sommar och väldigt varmt. Så han tvingas i princip att bara titta på sin omgivning och där möjliggör hettan att man upptäcker saker som pågår, säger Sanjin Pejkovic.