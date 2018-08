Fairtrade i fokus på årets HX

Det vanliga festivalutbudet har under årets HX satt extra spotlight på faitrade. Under festivalens två dagar med start på fredagen har Sundstorget förvandlats till ett forum och en marknadsplats för fairtrade och återbruk. Förutom föredrag på ämnet blir det utställningar och tält med allt från rättviseprodukter, lokalt producerande ekovaror till olika entreprenörer och innovatörer. Kläddesignern Jamila el Hallah driver projektet "I am fashion" och är en av de medverkande. Hon håller i en modevisning på lördagen med sin återbruksdesign som hon plockat fram i samarbete med Erikshjälpen. En annan är My Gullstrand som driver en kommissionsbutik för barnkläder och saker där återvinning och hållbarhetstänk är grunden.

- När mina barn var små saknade jag själv en inspirerande butik för just secondhand. Så jag startade en.

-Vinsterna för barnfamiljer är många, bland annat att man lär sina barn att det är okej att handla begagnat och tänka cirkulärt.