Tioåriga svampexperten Malte: "Sämsta svampåret jag varit med om"

Enligt biologer ska myceletet som är svampens små trådar under jorden ha klarat sig helt ok under torrperrioden då de klarar sig kortsiktigt med endast ytlig blöta men för att trådarna ska bilda svampar ovan jord så behövs mer regn - annars blir det ingen svamp i höst.

– Under mitt liv är detta nog det sämsta svampåret, säger Malte Fredriksson.

Malte Fredriksson är tio år och började plocka svamp redan vid fyra års ålder och är i dag expert på svampar.

– Kantarellerna brukar komma upp redan vid midsommar men på grund av torkan har de inte gjort det i år. Under mitt liv är detta nog det sämsta svampåret, berättar Malte Fredriksson.

I Skåne kan man hitta svampar såsom champinjon, stolt fjällskivling, blomkålschampinjon och rodnande flugsvamp. Men Malte rekommenderar att man har med sig en bok och läser varje svamps beskrivning då han tycker att bilderna i svampböckerna kan ha dålig kvalitet och då kan det bli farligt om man plockar fel svamp.