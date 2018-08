Grisbonde i Hästveda: "När kommer stödpaketet?"

Mellan Hästveda och Osby bor grisbonden Lotte Melin. Knappt tusen djur äger hon - både kor och grisar. Mitten av maj, det är senast som det föll ett rejält regn över hennes ägor. Ute på åkrarna står korna i skuggan, runt ögonen trängs flugor.

Inne i ladugården står slakttjurana i sina spiltor. Lotte Melin har bokat slakttid, men säkert är det inte att det är möjligt att få iväg djuren till slakt som tänkt. Väntetiderna är långa - många lantbrukare och bönder har i sommar tvingats till nödslakt av sina djur. Fodret är helt enkelt slut.

- Det är bara att hoppas på att vi får iväg djuren, säger Lotte Melin. Annars blir det väldigt svårt.

I slutet av juli gick regeringen ut och lovade 400 miljoner kronor i ett stödpaket till drabbade lantbrukare. För Lotte Melin innebär det hjälp på ungefär 30 000 kronor. Och klart att det är bra med statligt stöd, men det kommer lite sent menar Melin.

- Svenska staten är skyldig svenska lantbrukare pengar sen år tillbaka, det känns väldigt viktigt att betala ut de här pengarna så snart som möjligt, säger Lotte Melin.

Och det är hon inte ensam om att påpeka. Runt om i landet hörs nu lantbrukare som är kritiska till att pengarna dröjer.

Mirja Herjs är tillförordnad divisionsdirektör och jobbar med just utbetalning av pengar på jordbruksverket. De pengar som lantbrukare har fått under åren 2015 och framåt i t ex EU-stöd men ännu inte sett till, de tillhör en annan utbetalningsprocess än sparpaketet som regeringen tillsatte i juli.



- Pengarna från stödpaketet kommer i december, säger Mirja Herjs.