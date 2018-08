Mer pengar till den som bygger i Östra Göinge

Alla 34 kommuner som får en höjning har haft en hög och stadig befolkningsökning med mer än fem procent de senaste åren. Därmed kvalar de in för en högre stödnivå, enligt Boverkets beslut.



Det innebär att den som bygger hyresbostäder eller studentbostäder kan få 5 800 kronor per kvadratmeter bostadsarea – 1 000 kronor mer i bidrag än tidigare.



Höjningen gäller retroaktivt från den 1 januari, och stödet är villkorat med att hyrorna hålls under vissa nivåer.