Politiker om medianinkomsten i Gamlegården: "Det är en låg siffra"

– Det är en låg siffra. När man tänker efter så är det ungefär på bidragsnivå. Hyran går på femtusen kronor och tretusen kronor är det så man har att leva på, säger Radovan Javurek (L), ordförande i nämnden för arbete och välfärd i Kristianstad.

I Gamlegården så är det inte bara medianinkomsten som är låg. Tittar man på arbetslösheten så ligger den på nästa femtio procent i området.

– Vi är en det som kallas för en EBO-kommun. Det innebär att nyanlända flyktingar får välja själva var de vill bosätta sig.

– Därmed är det människor som har en väg att vandra för att kunna kan ta sig in på arbetsmarknaden. Och bor de kvar här under den tiden, då gör de det. Och när de får jobb så flyttar de härifrån och en ny arbetslös flyttar in, säger han.