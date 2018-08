Nu kan månadskortet lånas ut i appen

Onsdag den 15 augusti är sista dagen som man kan resa med Skånetrafikens sommarkort. I och med det lanseras ett antal nya funktioner i Skånetrafikens app. Det handlar bland annat om att man nu kan låna ut sin 30-dagarsbiljett till andra mobiltelefoner som har appen.

Biljetten kan lånas ut en gång per dygn och då under minst fyra timmar, till totalt max fem olika nummer under dess giltighetstid, enligt Skånetrafiken.

En annan ny funktion är en tappa bort-garanti, som gör att biljetterna finns kvar även om man tappar bort eller byter mobiltelefon.