Urpremiär för Perstorp The Musical

Just nu repeteras den nyskrivna musikalen Perstorp the Musical på kvällstid i just Perstorp. Om tre veckor är det urpremiär i Folkets park i Perstorp för den första musikalen någonsin om Perstorp.

– Det är värsta 80-talsrockstuket, säger Tomas Nilsson, producent.

– Vi är många på scenen, runt 15 som mest, och både professionella skådespelare och amatörer, säger Agnes Persson, skådespelare med rötter i Klippan.

Musikalen handlar om kommunpolitiker som bestämmer sig för att sätta Perstorp på världskartan. En känd PR-grupp från den stora staden ska hjälpa till, men det funkar inte och praktikanten Mia från just Perstorp, spelad av Agnes, fixar det och visar vad en liten ort som Perstorp kan erbjuda.