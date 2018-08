Wedenell välte Trelleborg

Wedenell inledde målskyttet på Österås IP genom att göra 1-0 efter 18 minuter. Sex minuter senare kvitterade Albin Nilsson för TFF, men Hässleholms IF återtog ledningen knappt en halvtimme in i andra halvlek när Joel Wedenell säkert rullade in en straff.

Segern var nära – men så nickade Trelleborgs tidigare skadade skyttekung Salif Camara Jönsson in 2-2 strax före slutet och tog matchen till förlängning.

Men hemmalaget gav sig inte. Och sex minuter in i andra halvlek kom belöningen när Joel Wedenell sköt segermålet.

Hässleholms IF, som ligger illa till i division 2, kan nu glädja sig åt att få möta fler allsvenska lag i cupens gruppspel efter nyår.

Och TFF, som ligger sist i allsvenskan, får försöka ladda om till nästa match – mot guldjagande AIK.