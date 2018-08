Ökad skadegörelse under sommaren i Tomelilla

För kommunen har skadegörelsen hittills i år kostat drygt 260 000 kronor, det handlar bland annat om krossade fönsterrutor på skolor och sönderslagen eller omkulldragen belysning.

Även bland annat Skånetrafiken och Trafikverket har fått väntkurer och trafikljus förstörda.

- Vi är jättebekymrade och jobbar stenhårt, vi har bland annat satt in extra trygghetsbevakning med väktare och jobbar med information mot föräldrar och vårdnadshavare, säger Dan Bengtsson, säkerhetssamordnare i Tomelilla kommun.

Kommunen ska nu ha ett möte för att diskutera vilka andra åtgärder som skulle kunna sättas in.

- Det pratas om kameror, belysning och kanske klassisk musik på vissa ställen som kan vara en bortskrämmande faktor. Det gäller att hitta rätt metoder på rätt platser och det är inte så enkelt, framför allt inte när det gäller ute på allmänplats.

Röjning av buskage och andra typer av fönsterrutor på Lindesborgsskolan är annat som planeras.

Från första oktober inleds även kommunens försök med trygghetsvärdar igång, det handlar om väktare från det väktarbolag kommunen anlitar i vanliga fall. Men redan under sommaren sattes trygghetsvakter in under en period.

- Jag tror faktiskt, trots att det ändå varit mycket skadegörelse, har det haft en hämmande effekt, säger Dan Bengtsson.

