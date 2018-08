Nätverk mot mineraljaktsplaner är igång

Omkring 3200 skåningar, framför allt på Österlen, fick förra veckan ett brev med en underrättelse från myndigheten Bergsstaten. Det handlar om de ansökningar om tillstånd att leta efter mineraler, som bolaget Scandivanadium lämnat in.



Samtidigt har det nätverk som protesterar mot planerna på att söka efter mineraler i Skåne fått fastare konturer. Veto nu kallas nätverket, som i helgen fick en styrelse. Enligt Anita Ullmann, en av styrelsemedlemmarna, finns det just nu ett stort informationsbehov.



- För det finns ett stort intresse, men även en viss okunskap och hjälplöshet, hur man reagerar när man har fått ett brev från Bergsstaten hem i sin brevlåda. Så det är det viktigaste just nu, att sprida information och hjälpa berörda.



Sammanlagt har det Londonbaserade bolaget Scandivanadium lämnat in elva ansökningar till Bergsstaten om att få leta efter mineraler, främst vanadin, i Skåne. Det berör framför allt områden i kommunerna Simrishamn och Tomelilla, men även i Ystad, Hörby, Eslöv och Sjöbo.

Det var alldeles nytt för mig i fredags, när brevet kom.



Hittills har Bergsstaten beviljat två av ansökningarna - för områdena Virrestad nr 1 och Killeröd nr 1 - vilket har överklagats av Tomelilla och Simrishamns kommuner.



De elva ansökningarna om undersökningstillstånd omfattar sammantaget en yta på drygt 21 700 hektar. De berör även på olika vis ett stort antal fastighetsägare och kända sakägare. Förra veckan skickade Bergsstaten ut en underrättelse till omkring 3200 av dem.



Lillebeth Nordqvist i Borrby, blev förvånad när hon fick en sådant brev i brevlådan.



- Jag visste ju att man sökte uppe här i Andrarum och Fågeltofta, men jag kände inte till att det skulle beröra Hammenhög- och Borrbyområdet, eller Gislövshammar. Så det var alldeles nytt för mig i fredags, när brevet kom, säger hon.



Även hos nätverket Veto nu, märks det av att Bergsstaten i förra veckan skickade ut underrättelser till ett stort antal fastighetsägare och kända sakägare, berättar Anita Ullmann.



- När nu i slutet av förra veckan människor fick sina brev, då kände vi ju av att det är otroligt många människor som hör av sig till oss, på mejl, på facebook, så nu har vi faktiskt satt igång en hemsida för att enklare kunna nå ut till alla människor, säger hon.



Du har själv en fastighet som omfattas av ett av områdena, vilket då?



- Det här är en del av att ganska stort område som heter Andrarum 1, som börjar i Eljaröd och går ända upp till Hörby kommun, till ett område som heter Truls härad. Det är ett väldigt naturskönt område och jag tror ingen som bor här hade kunnat drömma om att detta område skulle bli inmutat någon gång, det är det inte ännu, men risken finns, säger Anita Ullmann.