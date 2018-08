Skånskt Kristallenpris för "Madame Deemas underbara resa"

– I love you, I love you, I love you, sa den syriska filmstjärnan Deema Baya själv från Cirkus scen i Stockholm.

Den syriska filmstjärnan Deema Bayaa lever till vardags kändislivet med sin man Ahmad i Dubai och serien blev till av en slump.

– Jag lärde känna maken Ahmad av en slump, sen var hans fru på besök och var vi än gick så kom det fram folk med arabisk bakgrund och tyckte det var ballt att hon var i Sverige, där någonstans föddes idén, säger Nils Toftenow, producent för serien.

Bland de nominerade i årets realityserie fanns också populära Parneviks och Wahlgrens värld.