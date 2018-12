Veckans DJ: IFK Kristianstads Adam Tell om sitt liv

Adam Tells låtlista:

Den här låten påminner om min barndom… Vid en liten fiskehamn - Lasse Stefanz

Detta är mina ungdomsidoler... Counting crows - Mr Jones

Den här låten påminner mig om min stora kärlek… En tuff brud i lyxförpackning - Lill-Babs

Denna låt förknippar jag med min favoritplats… Todo el mundo - Danny Saucedo

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten… I love my life - Robbie Williams

Den bästa svenska låten just nu… Streets of you - Eagle Eye Cherry

Denna låt säger något om mig… In my Dreams - Robert Miles