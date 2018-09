Fredricson om nya VM-hästen: Lite långsammare

All In var inte redo för VM i Tryon efter skadeproblemen och Peder Fredricson bestämde sig för att istället ge elvaårige valacken Christian K chansen att visa upp sig på världsscenen.

– De har bra kapacitet båda två. All in är lättare att reglera och just på tidshoppningen har jag lättare att rida en snabb runda på All in än på Christian K.