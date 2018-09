Pierre Månsson (L) öppnar för nya samarbeten

Med en majoritet på 51 procent har Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet de fyra senaste åren styrt Kristianstad i en koalition.

Men efter det preliminära valresultatet tappar koalitionen stödet och landar gemensamt på 45 procent.

– Det möblerar om litegrann, säger kommunalråd Pierre Månsson (L).

Stödet för hans parti Liberalerna är oförändrat jämfört med förra valet. Däremot tappar hans koalitionsvänner, Socialdemokraterna, fem procent.

– Styrande partier brukar få en liten smäll på fingrarna av väljarna, det är inte helt oväntat, säger Pierre Månsson.

Än så länge är resultatet preliminärt och det kommer in fler röster under veckan. Men som det ser ut just nu får det nuvarande styret med S, L och C ingen egen majoritet.

Kan ni fortsätta styra?

– Inte i den konstellationen på det sättet, det tror jag inte. Sen mår alla kommuner bäst av ett stabilt majoritetsstyre. Vi får se. Alternativet är att det blir en alliansregering här också, men då får man också styra i minoritet, säger Pierre Månsson.

Sverigedemokraterna stod för kommunvalets största framsteg och ökar med 5,6 procent. Nu har partiet 23 procent av mandaten. Det betyder att de blir näst största partiet efter S som blev störst.

Kommunalråd Pierre Månsson (L) utesluter inte ett samarbete med SD.

– Jag brukar svara lite annorlunda än man svarar på riksplanet – jag samarbetar med alla partier, varje vecka. Jag har lett en kommun i några år och i de sammanträden vi har så samarbetar jag med alla, säger han.

– Men jag kan inte tänka mig att sitta i en regering där Sverigedemokrater eller Vänsterpartister ingår, de är för mig partier som har ytterlighetsåsikter och delar inte mina eller våra värderingar, säger Pierre Månsson.