Ny miss av valmyndigheten – Ängelholmsröster försvann

Lars Aden Lisinski är pressekreterare på Valmyndigheten.

– Det är så att det här distriktet, Pomona i Ängelholm, resultatet för det distriktet har inte kommit in till Valmyndigheten. Däremot finns resultatet hos Länsstyrelsen, säger han.

Men på Länsstyrelsen i Skåne har man gjort allting rätt. Både skickat in resultatet två gånger och även fått grönt ljus i systemet. Det säger deras valansvarige Leif Nyderin.

– För det första rapporteras det in redan på valsöndagen. Sedan har vi som sagt även i efterhand skickat in det ytterligare en gång via e-post till dem.

Det kan inte vara så att ert preliminära resultat tappades bort eller inte kom fram?

– Alltså vi har ju rapporterat in det och lagt in i valnatts-rapporteringssystemet. Vi har fått en grön bock i det systemet och mer kan ju inte vi göra, säger Leif Nyderin vid länsstyrelsen i Skåne.

Drygt tusen personer är röstberättigade i valdistriktet. Enligt Valmyndigheten kommer alltså inte missen påverka den preliminära mandatfördelningen på något sätt.

Myndighetens pressekreterare, Lars Aden Lisinski, säger att man kommer undersöka vad som gått fel.

– Vi vet egentligen inte varför det inte kommit in till oss. Det är någonting vi får titta vidare på i morgon, säger han.