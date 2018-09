Minskad risk för stroke hos ammande mödrar

I Studien har data från mer än 80 000 kvinnor analyserats. Resultaten visar att amning verkar ha en skyddande effekt mot stroke, men vad som ligger bakom den minskade risken för stroke vet man ännu inte.

– Man kan spekulera i att det är andra faktorer än amningen, att amningen är en markör för att man kanske lever lite sundare. Rör på sig mer, kollar sitt blodtryck oftare, säger Erik Lundström, som är överläkare i neurologi och universitetslektor i Uppsala.

Men det skulle också kunna ha med hormonerna att göra, säger han.

– Vi vet ju att amningen gör att man får lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Det finns ett slags samband där, men vi vet inte varför.

Viktoria Elestrand är ute och går med sin en vecka gamla bebis Björn, och hon har valt att amma.

- Det är väldigt intressant att veta att amningen kan ha sådana hälsoeffekter så klart. Men anknytningen till barnet, alla positiva effekter som det kan ha för en fyfödd var anledningen till att jag valde att amma, säger hon.

När de amerikanska forskarna jämförde kvinnor som fött barn och ammat, med de som fött barn men inte ammat, så hade amningsgruppen 23% lägre risk att drabbas av stroke. Men forskarna såg också att kvinnorna som hade haft en stroke oftare var rökare och hade ett högre BMI.

Det betyder att om man inte har kunnat eller velat amma, kan man tänka att andra faktorer också är viktiga för att minska risken för stroke, påpekar Erik Lundström.

- Det du kan göra är att röra på dig ordentligt, äta nyttig mat, kolla blodtrycket och inte röka, säger han.



Det är det man själv kan göra för att minska sin risk för stroke?



- Ja och det är väldigt effektivt. Det kommer väldigt mycket bevis om just daglig motion. Gärna 30 minuter och pulshöjande träning. Det har stora hälsoeffekter inte bara för stroke och utan för hjärtinfarkt också. Det är något vi alla kan göra för att påverka det hela, säger Erik Lundström.





Källa: Lisette T. Jacobson et al, 2018. Breastfeeding history and risk of stroke among parous postmenopausal women in the Women´s health initiative. Doi: 10.1161/JAHA.118.008739