Nu ska betorna iväg till sockerbruket

Över 18 000 ton sockerbetor per dygn beräknas rulla in till sockerbruket i Örtofta under de månader som betkampanjen pågår. Örtofta är landets enda sockerbruk, och över 90 procent av betodlarna finns i Skåne

I år sköts kampanjstarten fram några dagar, bland annat för att betorna skulle få lite mer tid på sig att växa till sig. För sommarens svåra torka märks, även om det ser ganska hyfsat ut för betorna, enligt Anders Rydén, chef för Agricenter Sverige.

- Det har varit en otroligt torr och varm sommar och det har påverkat alla lantbruksgrödor mer eller mindre, men vi ser väl ändå att betorna har klarat sig relativt väl. De har en väldigt lång växtsäsong, även om det varit varmt och besvärligt under en viss period har de möjlighet att kompensera en del med tillväxt under höstmånaderna.

- Så totalt sett ser det ut som om betorna klarat sig rätt så hyfsat, vi ser väl en 10-15 procent ner jämfört med femårsgenomsnittet, säger han.

Hur bra betorna klarat sommaren kan variera lokalt, beroende på jordtyp, hur mycket regn som kommit och om man har haft möjlighet att bevattna.

För lantbrukaren Håkan Jönsson på gården Skönadal utanför Gislöv, skiljer det sig lite mellan fälten. Han odlar omkring 30 hektar betor i år och vi åker ut och tittar på ett fält nära havet.

- Här är lite begränsad tillväxt, på grund av vatten och värme denna sommaren, säger han.

Han drar upp en av betorna ur jorden, och tycker att den ser ganska bra ut.

- Den har en hygglig storlek med dessa förutsättningar.

Sockerbetorna på detta fältet ska inte skördas förrän längre fram i höst, och har fortfarande tid på sig att växa.

En bit bort är grannen Ingvar Mårtensson redan igång och tar upp betor. Den torra jorden ställer till med en del bekymmer för arbetet, berättar han, och skörden på det här fältet ser ut att bli skralare än normalt.

- Kanske något mer än halv skörd, men inte mycket mer, det får jag väl ta som det är nu i början i alla fall, säger han.

