Veckans dj är du som lyssnare – önska en låt och skänk en slant, så kanske du får höra låten i P4 Kristianstad.

Antingen via swisch 9019506 (skriv gärna p4kri), eller ring 099-52022 (kostar 50 kr), eller gå in via vår digitala insamlingsbössa som du hittar på Förmiddags Facebooksida. Valfritt belopp.