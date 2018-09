Mycket fylleri i helgen

Kim Hild är kommunikatör vid Polisens Regionledningscentral.

– Just under helgerna när vi har så mycket fyllerier som under en löningshelg så resulterar det i mycket misshandel specifikt på uteställen men också mycket misshandel i nära relation.

En del skadegörelse och och våld mot tjänsteman. Det är väl de vanligaste omedelbara konsekvenserna av många av fyllerierna som vi ser under helgen specifikt.

Inatt fick polisen till exempel åka till en nattklubb i Malmö där en person varit stökig och omhändertagits av ordningsvakter. Polisen tog över ärendet och mannen får sova ruset av sig i en fyllecell innan han ska förhöras gällande misstanke om våldsamt motstånd, hot mot tjänsteman och försök till misshandel mot en besökare på stället.

Den här typen av händelser är inte ovanliga under helgerna, säger Kim Hild. Men att 38 personer omhändertagits på grund av fylla under enbart denna helg, det är en hög siffra, tycker hon.

– Spontant upplever jag att det är 38 för mycket givetvis. Det är ju inget brott att vara berusad så det här är ju en åtgärd vi gör för personens eget bästa.